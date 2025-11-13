living cost indicators
سنتكوم تكشف حصيلة عملياتها الأخيرة ضد داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الأربعاء، تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص واعتقال 19 آخرين، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وذكرت القيادة في بيان: "قدمت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) المشورة والمساعدة ومكنت أكثر من 22 عملية ضد داعش مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، مما قلل من قدرة الجماعة الإرهابية على شن عمليات محلية وتصدير العنف إلى جميع أنحاء العالم".

 

وأضافت: "نفذت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) العمليات بالتنسيق مع شركاء سوريين من 1 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال 19 آخرين".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بنشاط، بالتزامن مع العمل مع التحالف الدولي ضد داعش لضمان استمرار المكاسب التي تحققت ضد التنظيم في العراق وسوريا، ومنعه من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى دول أخرى".

 

وبينت القيادة أن "الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، لتصبح العضو التسعين فيه. ومنذ هزيمة داعش على الأرض عام 2019، ركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم رسميا".

 

Skynews
