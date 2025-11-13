قرار يثير ضجة.. إسرائيل تقرر إغلاق إذاعة عمرها 75 عاما

A + A -

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أنه قرر إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول الأول من مارس 2026، قائلا إن المحطة "تضر جهود الحرب والمعنويات"، وسط انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة الأمنية والإعلامية للقرار.

وقال كاتس في بيان إن وزارة الدفاع "ستشكل فريقا مهنيا للإشراف على عملية الإغلاق، ومساعدة الموظفين المدنيين في ترتيبات إنهاء الخدمة، مع الحفاظ على استمرار عمل محطة (غالغالَتس) الموسيقية التابعة للإذاعة".

وأضاف أنه سيعرض القرار قريبا على الحكومة للمصادقة عليه.

وفي تبريره للقرار، أوضح كاتس أن "تشغيل محطة ذات طابع مدني من قبل الجيش يشكل ظاهرة غير مسبوقة في أي دولة"، مشددا على أن القرار يهدف إلى "الحفاظ على الطابع غير الحزبي للجيش الإسرائيلي".

وقال: "إذاعة الجيش أنشئت لتكون صوتا للجنود وعائلاتهم لا منصة لآراء تهاجم الجيش. خلال الحرب تلقينا شكاوى من جنود ومدنيين بأن الإذاعة تضر المعنويات، بل إن رسائلها تفسَّر على أنها صادرة عن الجيش نفسه".

وأثار الإعلان جدلا واسعا في إسرائيل، إذ تعد الإذاعة التي تأسست عام 1950 مؤسسة إعلامية بارزة جمعت بين الطابع العسكري والمحتوى المدني، مما جعلها موضع نقاش دائم حول تبعيتها للجيش أو لهيئة مدنية مستقلة.

وفي سبتمبر 2023، ألغى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطة لإغلاق أو خصخصة المحطة، وتعهد بإصلاحها وتعيين قيادة عسكرية دائمة لها.

غير أن وزير الاتصالات شلومو كرهي دعا في مارس 2025 إلى إغلاقها، مدعوما من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحجة أنها تحولت إلى "منبر سياسي، بدلا من وسيلة لرفع معنويات الجنود".

وردت نقابة الصحفيين في إسرائيل بانتقاد حاد للقرار، متعهدة بمواجهته قانونيا.