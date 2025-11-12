living cost indicators
من هي "كابتن إيلا" المرشحة الأقرب لخلافة أدرعي؟

12
NOVEMBER
2025
"النهار"-

بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، استعداده للتقاعد من الخدمة العسكرية، سُلّطت الأضواء في تل أبيب على نائبته الرائد إيلا واوية، المعروفة باسم "الكابتن إيلا"، باعتبارها المرشحة الأبرز لخلافته في المنصب الذي شغله منذ أكثر من عقدين.

واوية، التي تُعد أول امرأة عربية ومسلمة تحمل رتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، تشغل منذ عام 2021 منصب نائب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي. وقد برز اسمها في السنوات الأخيرة كوجه إعلامي نشط ومثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم محتوى موجهًا إلى الجمهور العربي، مركزة على رواية إسرائيل للأحداث من منظورها العسكري والسياسي.

ولدت إيلا واوية في مدينة قلنسوة عام 1989، ونشأت في عائلة عربية مسلمة محافظة. درست الاتصالات في الكلية الأكاديمية نتانيا، وحصلت على ماجستير في الإدارة والتسويق السياسي من مركز هرتسليا متعدد التخصصات. بدأت مسيرتها المهنية في الإعلام، إذ عملت مذيعة في إذاعة "صوت نتانيا" وقدمت برنامجًا بعنوان "بالعربي أحلى"، قبل أن تنخرط في مشروع أطلقته عام 2010 بعنوان "الحياة المشتركة" الهادف إلى تعزيز التفاهم بين العرب واليهود.

التحقت إيلا بالجيش الإسرائيلي عام 2013 بعد عام من الخدمة الوطنية في مستشفى "مئير" بكفار سابا. ورغم معارضة عائلتها في البداية، تابعت طريقها حتى نالت وسام الخدمة المتميزة من رئيس إسرائيل، ثم ترقّت إلى منصب ضابط، قبل أن تعود إلى قسم الاتصالات العربية في وحدة المتحدث باسم الجيش.

ومع تراكم خبرتها الإعلامية، تحولت "الكابتن إيلا" إلى واحدة من أبرز الوجوه الدعائية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وقد صرحت في أكثر من مناسبة بأن "ساحة الإعلام هي ساحة معركة لا تقل أهمية عن الميدان"، مؤكدة أن هدفها هو "كشف الحقيقة وتفنيد الروايات المعادية لإسرائيل".

تحظى إيلا بمتابعة واسعة على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام، حيث يتخطى عدد متابعيها نصف مليون. وتصف جمهورها بأنه مزيج من العرب والإسرائيليين والغربيين، معتبرة أن التفاعل — حتى السلبي منه — دليل على نجاح رسائلها الإعلامية.

وبينما يغادر أفيخاي أدرعي موقعه الذي احتكره لسنوات طويلة، تُظهر المؤشرات أن "الكابتن إيلا" هي الاسم الأكثر ترجيحًا لوراثة الدور، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تتولى رسميًا مهمة تمثيل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم العربي.

