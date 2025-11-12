العراق.. المفوضية العليا تكشف نسبة المشاركة في الانتخابات

A + A -

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، نسب التصويت المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، مشيرة إلى تجاوز المشاركين نسبة 55 بالمئة.

وكشفت اللجنة، في بيان لها أنه بعد وصول نتائج (99.7 بالمئة) من عدد المحطات للاقتراع العام تبين أن "عدد المصوتين للتصويت العام بلغ (10898327) صوتا من أصل (20,063,773) ناخبا، وهذا يعني نسبة مشاركة بلغت (54 بالمئة)".

وأضافت: "بلغ عدد المصوتين للاقتراع الخاص الذي جرى يوم 9/11/ 2025 الخاص بالقوات المسلحة وأفراد القوى الأمنية (1,084289) مصوتا من أصل (1,313,980) ناخبا وبهذا تكون نسبة التصويت هي (82.5) بالمئة.

وبينت أنه: "فيما يخص تصويت النازحين فقد بلغ عدد المصوتين لتصويت النازحين (20.527) مصوتا من أصل (26.538) ناخبا وبهذا تكون نسبة التصويت هي (77 بالمئة).

كما ذكرت أن "عدد المصوتين الكلي ليومي الاقتراع العام والخاص بلغ تقريبا (12.003.143) مصوتا من أصل (21.404.291) ناخبا وعليه نسبة التصويت تتجاوز 55 بالمئة.

سكاي نيوز عربية ترصد سير عملية الاقتراع في الرمادي