وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يقدم استقالته لنتنياهو

A + A -

أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن ديرمر ذلك في رسالة وجهها إلى نتنياهو، مساء الثلاثاء، جاء فيها: "بناء على المادة 22 (أ) من قانون الحكومة، أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك بنيّتي إنهاء مهامي لأسباب شخصية".

وأضاف: "قررت أنه حان الوقت لإنهاء مهمتي، من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير، ومن أجل التفرغ أكثر لعائلتي، وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة".

وأوضح أنه مدد ولايته مرتين: "المرة الأولى للعمل معك [نتنياهو] لإزالة التهديد الوجودي الذي تُشكّله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والمرة الثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة رهائننا إلى الوطن".

وشكر ديرمر نتنياهو على منحه فرصة تولي منصب وزير الشؤون الاستراتيجية.

والسبت الماضي، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر حكومي كبير أن ديرمر، المقرب من نتنياهو، قرر تقديم استقالته قبل الانتخابات المقبلة.

وذكر مسؤولون "أنه بعد إزالة التهديد النووي الإيراني بدأ ديرمر في التفكير في إنهاء مسيرته السياسية، وتحدث عن ذلك بشكل علني مؤخرا".