مظلوم عبدي: نلتزم بإسراع دمج "قسد" في الدولة السورية

A + A -

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم "قسد" مظلوم عبدي، الثلاثاء، إنه أكد للولايات المتحدة التزامه بدمج القوات في الدولة السورية.

وأوضح عبدي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، بهدف مناقشة نتائج الاجتماع مع الرئيس الشرع، (الرئيس السوري أحمد الشرع)، في البيت الأبيض، والتزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية.

واعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن "انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم والقضاء على تهديده للمنطقة".

كما أضاف: "نعمل بجد مع شركائنا وبالتنسيق الوثيق من أجل دفع التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا لشعبنا في سوريا الموحدة".