حادث "مروع".. بين الضحايا سائحون أجانب!

لقي شخصان حتفهما وأُصيب 29 آخرون بينهم 34 أجنبيا في حادث تصادم وقع صباح الثلاثاء شمالي محافظة البحر الأحمر المصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر إخطارًا في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء بتصادم أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات السياحية بالبحر الأحمر، كان قادما من الغردقة، بسيارة نقل ثقيل (تريلا) على طريق رأس غارب-الغردقة، شمالي المحافظة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وفاة سائق الأتوبيس وآخر وإصابة 39 بجروح متفرقة، هم 27 روسيا، واثنان من ليتوانيا، و7 من فنلندا، و3 مصريين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورجال المرور لموقع التصادم لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.