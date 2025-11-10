الجيش الإسرائيلي يطلق "زئير الأسد" لرفع الجاهزية!

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بدء تمرين عسكري واسع النطاق ومتعدد الأذرع تحت اسم "زئير الأسد"، في مناطق الضفة الغربية والأغوار، على أن يستمر لثلاثة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية في مواجهة مجموعة من السيناريوهات الأمنية المحتملة.

ويشارك في التمرين قوات من القيادة الوسطى بالتعاون مع وحدات خاصة وسلاح الجو وهيئة التكنولوجيا واللوجستيات، إلى جانب أجهزة أمنية أخرى. وخلاله، ستتدرب القوات على التعامل مع تصعيد ميداني باستخدام وسائل قتالية متنوعة، وطائرات مسيّرة، ومحاكاة للعدو. وفق تعبيرهم.

وأشار الجيش إلى أن المناورات تُجرى في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2025، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأذرع العسكرية وتطبيق خطط عملياتية برؤية متعددة الساحات، مؤكداً أن موعد التمرين كان محدداً مسبقاً ضمن جدول التدريبات العامة لهيئة العمليات.