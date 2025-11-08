الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً..!

A + A -

بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ويشمل القرار استبدال بعض جنود الاحتياط بمن يؤدي خدمته العسكرية النظامية، بينما يستمر تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بانتهاك الاتفاق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش.

وتواجه المرحلة القادمة من خطة السلام تحديات كبيرة، أبرزها نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار، مع عدم الاتفاق بعد على تفاصيل تطبيق هذين البندين.