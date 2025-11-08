living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بكاء أطفال وجثث متفحمة.. شاحن هاتف يمحو أسرة كاملة!

8
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في واقعة مأساوية، لقيت أسرة كاملة حتفها في شبرا الخيمة بمصر، بعدما تسبب شاحن هاتف محمول في حريق كبير داخل شقة تسكنها.

وبدأ الحريق في المطبخ ثم امتد إلى باقي مناطق الشقة بشكل سريع، فيما تصاعدت الأدخنة الكثيفة ما تسبب في اختناق أفراد الأعائلة وعددهم 6 بينهم أطفال.

وكانت السلطات تلقت بلاغاً من الجيران أمس الخميس، بوقوع حريق كبير في منطقة بيجام بحي شبرا الخيمة، وبانتقال الدفاع المدني والأمن والسيطرة على الحريق تبين وفاة جميع أفراد الأسرة المكونة من أم وشقيقتها وأطفالها الأربعة.

 

أصوات أطفال تبكي

وبحسب شهود عيان، وقع الحريق في السابعة صباحاً أمس، فيما سمعت أصوات أطفال يبكون، قبل أن يهرع الجيران لإطفاء الحريق باستخدام خراطيم المياه.

كما أكد الشهود أن السيطرة على الحريق كانت صعبة، حيث التهمت النيران الشقة خلال دقائق معدودة، كما تسبب وجود باب حديدي أمام باب الشقة في تأخر دخول الجيران لإنقاذ الأطفال ولدى دخولهم، فوجئوا بوجود 5 جثث متفحمة.

كما أشار شاهد عيان أن طفلاً من ذوي الهمم ظل يبكي داخل الشقة، وبالرغم من عدم وصول النيران إليه إلا أنه لقي حتفه اختناقاً بسبب الدخان، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين كشفت التحقيقات الأولية أن ماساً كهربائياً وقع نتيجة شاحن هاتف وأسفر عن وفاة الأسرة.

 

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout