أنفاق رفح ثمن محتمل لإجلاء مسلحي «حماس»

A + A -

كشفت مصادر مطلعة عن المحادثات الجارية بشأن قطاع غزة، عن تقديم مقترح يقضي بأن يقدم مسلحو حركة «حماس» المتحصنون في منطقة رفح (جنوب غزة) التي تسيطر عليها إسرائيل، تفاصيل عن الأنفاق لتدميرها، وتسليم أسلحتهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن هذه الخطوة ستكون مقابل إجلاء المسلحين إلى مناطق أخرى من القطاع، مؤكدين أن «حماس» وإسرائيل لم تردّا بعد على المقترح.

ويُنظر إلى استمرار وجود مقاتلي «حماس» في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاق وقف إطلاق النار على أنه خطر على صمود الهدنة. وشهدت رفح هجومين على الأقل ضد القوات الإسرائيلية، وفي حين نفت «حماس» صلتها، ردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

في غضون ذلك، قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة. وقال ناطق باسم البعثة، في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز عرض المقترح على الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين.

من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل رسمياً عن تجهيز منطقة عسكرية مغلقة على الحدود مع مصر لمنع «تهريب الأسلحة»، ما أثار مخاوف جديدة من تفاقم التوتر بين البلدين.