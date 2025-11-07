living cost indicators
أسرة كاملة التهمتها النيران.. مأساة تودي بحياة 6 أفراد في دقائق معدودة

7
NOVEMBER
2025
لقي 6 أشخاص هم كامل أفراد أسرة مصرية مصرعهم في حريق مروع اندلع في مسكنهم بمنطقة شبرا الخيمة، والضحايا هم أم وشقيقتها و4 أبناء من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب شاحن هاتف.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا عاجلا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وسرعان ما انتقلت سيارات إطفاء وإسعاف إلى الموقع، وسط صرخات الجيران.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران بعد جهود مضنية، لكن كانت الأسرة بأكملها قد لقيت مصرعها داخل الحريق المروع أثناء نومهم، دون فرصة للهروب من الطابق العلوي.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، حيث أكد الطب الشرعي وفاتهم نتيجة الاختناق بالغازات السامة، وشملت الضحايا طفلا من أصحاب الهمم.

وكشفت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول، كان وراء اندلاع النيران داخل الشقة، والتي التهمت محتويات الشقة بأكملها.

ووفقا لتقارير وزارة الداخلية المصرية سجلت مصر أكثر من 15 ألف حريق في المناطق السكنية خلال عام 2024 وحده، معظمها ناتج عن أعطال كهربائية أو ماسات في الأجهزة المنزلية مثل شاحنات الهواتف، التي أصبحت مصدرا شائعا للكوارث بسبب الاستخدام المكثف والشبكات الكهربائية المتضررة.

 

 

 

 

 

Skynews
{{article.title}}
