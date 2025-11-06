كاتس يوجّه الجيش الإسرائيلي لإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة

A + A -

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر منطقة عسكرية مغلقة، وتعديل قواعد إطلاق النار، في ضوء التهديد المتواصل الذي تشكّله الطائرات المسيّرة في المنطقة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي مناطق عسكرية مغلقة جديدة على طول الحدود الممتدة 200 كيلومتر مع مصر.

وخلال العام الماضي، تكرَّرت محاولات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأمس، وجَّه رئيس الأركان الفريق هرتسي زامير الجيش إلى تركيز الجهود والموارد لمواجهة هذا التهديد.

كما عقد كاتس اجتماعاً، أمس، مع مسؤولين من الجيش والشرطة وجهاز «الشاباك»؛ لمناقشة الموضوع.

وخلال الاجتماع، «أصدر كاتس تعليماته للجيش بتحويل المنطقة الملاصقة للحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتعديل قواعد الاشتباك لضرب أي جهة غير مخوّلة تخترق المنطقة المحظورة، في إطار مواجهة مشغّلي الطائرات المسيّرة والمهربين»، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف مكتب كاتس أن هيئة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع وسلاح الجو سيقومان بتطوير «حلول تكنولوجية» جديدة للتصدّي لتهديد المسيّرات، بينما ستساعد مجلس الأمن القومي في تعديل متطلبات الترخيص والتشريعات المرتبطة باستخدام وشراء وحيازة المسيّرات.

كما تحدَّث وزير الدفاع مع رئيس «الشاباك» دافيد زيني، وتم الاتفاق على تصنيف تهديد تهريب الأسلحة عبر المسيّرات من الحدود المصرية - الإسرائيلية «تهديداً إرهابياً»، ما يتيح للأجهزة الأمنية استخدام «الأدوات المناسبة لمواجهة هذا التهديد»، بحسب بيان مكتبه.