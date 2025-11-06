مكتب نتنياهو يعلن أن رفات الرهينة المسترجعة من غزة يعود إلى طالب تنزاني

A + A -

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن رفات الرهينة التي تسلمتها السلطات مساء الأربعاء يعود إلى طالب تنزاني قتل خلال هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي... أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة المختطف القتيل جوشوا موليل... بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال عملية التعرّف عليه».

وموليل هو الرهينة الـ22 الذي تسلم «حماس» جثته من أصل 28 جثة يفترض بالحركة إعادتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تبقى جثث ستة جنود محتجزة في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وصول رفات رهينة إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرُّف على هويتها.

وتسلَّم الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك) الرفات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل نقله من قطاع غزة إلى المعهد، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

وكانت حركة «حماس» أعلنت في وقت سابق من مساء الأربعاء، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتزامها إعادة جثمان رهينة من الرهائن الإسرائيلية.