مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

A + A -

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، إن فتى فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إبلاغها «باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب بلدة جنين».

وقالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الفتى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه خلال نشاط عسكري في اليامون «ألقى إرهابي عبوة ناسفة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وتحييد الإرهابي».

وأضاف الجيش في بيانه أن أياً من جنوده لم يصب بأذى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون الليلة الماضية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل أبو سيفين في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه».