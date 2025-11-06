living cost indicators
«حماس» تقرّ باعتماد «أساليب خداعية» خلال انتشال رفات رهينة إسرائيلي في غزة

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقرّت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، الأربعاء، بأنها استخدمت «أساليب خداعية» خلال عمليات البحث عن رفات رهينة إسرائيلي، لتفادي استهداف محتمل للمواقع التي تُنتشل منها الجثث، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم «حماس»، الأسبوع الماضي، بـ«التضليل» في عملية البحث عن رفات رهينة كان محتجزاً في غزة، وهو من بين 28 جثماناً كان من المقرر أن تسلمها الحركة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش إنه وثّق عدداً من عناصر الحركة الفلسطينية «وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقاً ويقومون بدفنها في مكان قريب»، مرفقاً ذلك بمقطع فيديو من طائرة مسيّرة قال إنه يوثق العملية.

ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من صحة الشريط بشكل مستقل. كما لم يحدد الجيش تاريخه أو موقع تصويره، لكنه اعتبر أنه يدل على أن «حماس» تحاول خلق «مظاهر كاذبة ومضللة عن محاولات وجهود للعثور على الجثث».

وأوضحت الكتائب، في بيانها، الأربعاء، أن «التصوير الذي بثه العدو خلال عملية استخراج إحدى الجثث فقد كان عبارة عن عملية تضليل قام بها أمن المقاومة وانطلت على العدو فحاول استغلالها لتشويه المقاومة».

وأضافت أنه «في إطار الخداع الأمني... اعتمدت المقاومة عدداً من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من المعلومات الحقيقية»، مشيرة إلى أن «العدو الصهيوني قام بمراقبة استخراج جثث قتلاه عبر الطيران المسيّر، وأضاف العدو مواقع احتجاز الجثث لبنك أهدافه ثم قام الطيران باستهداف هذه الأماكن خلال موجات القصف الإجرامية على غزة بعد وقف إطلاق النار».

ونشرت «كتائب القسام» مقطع فيديو، الأربعاء، أيضاً يظهر فيه شخصان ملثمان من عناصرها داخل مبنى مدمر وهم يغطون وسادة طويلة بملاءة قبل أن يضعوها في كيس أبيض مخصص للجثث.

وجاء هذا الإقرار من «كتائب القسام»، تزامناً مع إعلانها أنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي عند التاسعة من مساء الأربعاء (19:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
