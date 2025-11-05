تقرير: مسؤولون إسرائيليون يخشون من فرض قيود على الجيش في غزة

A + A -

أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن مسؤولين يعارضون بشدة بعض بنود مشروع قرار إدارة ترمب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء قوة دولية في غزة.

ووفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، صرح مسؤول أميركي كبير للقناة أن «الإسرائيليين سكتوا» عن بعض أجزاء القرار، ويرجع ذلك أساساً إلى أن نشر القوة سيتطلب مرحلة أخرى من انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ويحد من حرية عمله في المنطقة مستقبلاً.

وإلى جانب التداعيات العسكرية، يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الاقتراح يمثل «تدويلاً» خطيراً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويخشون أن يؤدي إلى إشراف دولي غير مرغوب فيه ليس فقط في غزة، ولكن أيضاً في الضفة الغربية، وفقاً للقناة.