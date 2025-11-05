living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تكشف هوية رهينة تسلمت جثتها من "حماس"

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأنه جرى التعرف على جثة رهينة تمت استعادتها من حركة "حماس" في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرقيب في سلاح المدرعات إيتاي شين، بأن جثمان ابنهم قد أُعيد إلى إسرائيل، وأن عملية التعرّف عليه قد اكتملت".

 

وأضاف البيان أن "الحكومة ولجنة المفقودين والأسرى في دولة إسرائيل مصمّمون ومتعهدون ويعملون دون كلل لإعادة جميع جثامين الرهائن الذين سقطوا، من أجل دفنهم بشكل لائق في وطنهم".

 

وشدد البيان على أنه "يُطلب من منظمة حماس الإرهابية أن تفي بالتزاماتها أمام الوسطاء وأن تُعيد جثامين الرهائن ضمن بنود الاتفاق المبرم".

 

وكانت إسرائيل قد قالت إن قواتها في قطاع غزة تسلّمت عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من حماس مساء الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم للصليب الأحمر مساء الثلاثاء جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت القسام في بيان آخر أنه بمرافقة طاقم الصليب الأحمر، عثرت طواقم القسام على الجثة بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر، أي في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.

 

من جهة ثانية قال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس إنه "تم العثور على عدد من جثث الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير الإسرائيلي".

 

وخُطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، 251 شخصا، أفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في 10 أكتوبر الماضي.

 

وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.

 

وأعادت حماس الرهائن الأحياء وجثث 21 رهينة، أما الجثث الباقية وعددها 7 وتعود لجنود في غزة، فقالت الحركة إنه من الصعب تحديد مكانها.

 

وأثار التأخير في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية التي اتهمت حماس بالمماطلة.

 

وتقول الحركة إن العملية تسير ببطء لأن الرفات مدفونة تحت الأنقاض، ودعت الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات والكوادر اللازمة لانتشال الجثث.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout