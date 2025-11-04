تقرير: قوات إسرائيلية تتوغل في قرى بريف القنيطرة السورية

A + A -

أورد تقرير إخباري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الاثنين، في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بتفتيش ومحاصرة عدد من المنازل فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دورية للاحتلال مؤلفة من أربع سيارات عسكرية ودبابتين، انطلقت من نقطة العدنانية سالكة طريق قرية المشيرفة باتجاه قرية العجرف، مشيرة إلى أنها توقفت في المشيرفة، وعمدت إلى تفتيش عدد من المنازل.

ولفتت «سانا» إلى أن رتلاً آخر للاحتلال مؤلفاً من سبع آليات عسكرية ودبابتين اقتحم قرية أم باطنة، وحاصر منزلاً يقع غرب سرية أم باطنة، دون معلومات عن الأسباب أو الهدف من ذلك.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، إضافة إلى شن عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية تخللتها اعتقالات لأشخاص.