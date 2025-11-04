نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير

A + A -

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر في مؤتمر مع كبار ضباط الاحتياط أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير.

وقال نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير: «قوة الاحتياط عنصر أساسي وجوهري نحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وذكي».

وذكرت الصحيفة أنه لعقود قبل هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان الجيش الإسرائيلي يُغلق وحدات الاحتياط، ويتجه نحو جيش «صغير وذكي» يعتمد على قوات نشطة عالية التدريب.

واعتمدت سنتا القتال منذ هجوم «حماس» بشكل كبير على جنود الاحتياط.

وزعم نتنياهو: «لم نغير الشرق الأوسط فحسب، بل غيرنا أنفسنا أيضاً. لم يعد هناك احتواء. هناك مبادرة واستباقية مستمرة فتشكيلات الاحتياط ظهرت مرة أخرى، على عكس ما ظنه العدو. لقد أخطأوا. لقد أساءوا تقديرنا. لقد أساءوا تقديركم».

وقال الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع إن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي نظراً للاحتياجات الأمنية المتزايدة للبلاد ومقتل وإصابة آلاف الجنود خلال عامين من الحرب منذ هجوم «حماس».

وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات حادة لفشلها في اتخاذ إجراءات إنفاذ فعالة ضد المتهربين من التجنيد من اليهود المتشددين (الحريديم)، وجهودها لترسيخ الإعفاءات في القانون.

ويُجري الحكومة حالياً حملة مشروع قانون مثير للجدل، بعد 5 سنوات من إقراره، يقضي بتجنيد 50 في المائة فقط من الرجال الحريديم المؤهلين للتجنيد كل عام.