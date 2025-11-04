living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر في مؤتمر مع كبار ضباط الاحتياط أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير.

 

وقال نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير: «قوة الاحتياط عنصر أساسي وجوهري نحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وذكي».

 

وذكرت الصحيفة أنه لعقود قبل هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان الجيش الإسرائيلي يُغلق وحدات الاحتياط، ويتجه نحو جيش «صغير وذكي» يعتمد على قوات نشطة عالية التدريب.

 

واعتمدت سنتا القتال منذ هجوم «حماس» بشكل كبير على جنود الاحتياط.

وزعم نتنياهو: «لم نغير الشرق الأوسط فحسب، بل غيرنا أنفسنا أيضاً. لم يعد هناك احتواء. هناك مبادرة واستباقية مستمرة فتشكيلات الاحتياط ظهرت مرة أخرى، على عكس ما ظنه العدو. لقد أخطأوا. لقد أساءوا تقديرنا. لقد أساءوا تقديركم».

 

وقال الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع إن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي نظراً للاحتياجات الأمنية المتزايدة للبلاد ومقتل وإصابة آلاف الجنود خلال عامين من الحرب منذ هجوم «حماس».

 

وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات حادة لفشلها في اتخاذ إجراءات إنفاذ فعالة ضد المتهربين من التجنيد من اليهود المتشددين (الحريديم)، وجهودها لترسيخ الإعفاءات في القانون.

 

ويُجري الحكومة حالياً حملة مشروع قانون مثير للجدل، بعد 5 سنوات من إقراره، يقضي بتجنيد 50 في المائة فقط من الرجال الحريديم المؤهلين للتجنيد كل عام.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout