رئيس الأركان الاسرائيلي: استقرار أو حرب؟!

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى "اننا في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، لافتا الى ان "المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية".

واوضح "إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر".



ولفت في منتدى عملي خاص بمشاركة قادة وحدات الاحتياط القتالية من رتبة مقدم وما فوق الى ان "نحن بعد عامين من حرب غير مسبوقة وتاريخية على جبهات متعددة، لقد تصرفتم بشكل نموذجي. لم تُفعَّل قوات الاحتياط بهذه المدة الطويلة وبهذا العدد الكبير من الجبهات وبهذا الثمن الباهظ في المكان والجسد والروح من قبل، إنها حرب يخوضها الجيش بأكمله، حرب الشعب التي تتصدر فيها قوات الاحتياط الجبهة، لقد فعلتم ذلك بتضحية كبيرة وروح عالية".