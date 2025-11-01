فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع!

A + A -

اعتقلت السلطات التركية مؤخرا شابا وامرأة ظهرا في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر شاب وهو يجرّ سيدة بسلسلة مربوطة حول عنقها وهي تزحف خلفه على ركبتيها في أحد شوارع منطقة بيوغلو التاريخية وسط إسطنبول.



وأظهر المقطع الذي تم تصويره في شارع بويوك هندك بمنطقة بيوغلو التاريخية قرب برج غلطة الشهير، الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، وهو يسحب امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً، بطريقة مهينة بسلاسل ملفوفة حول رقبتها.

وكان الأخير يصوّر المشهد بنفسه وينشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليقات مثيرة للجدل من بينها: "النساء مثل الشمع، تشكلهن كما تريد"، ووسم الفيديو بعبارة "طريقة ربط الفتاة المطيعة".



وأثار الفيديو موجة استنكار عارمة في تركيا، حيث اعتبره كثيرون انتهاكاً للكرامة الإنسانية وإهانة للمرأة التركية ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك الفوري.



وخلال ساعات، تمكّنت الشرطة من القبض على الشاب والسيدة، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة للتحقيق.



وبعد استجوابهما، أُحيلا إلى النيابة العامة التي وجهت إليهما تهمة "التحريض على الكراهية والعداوة أو إهانة فئة من المجتمع"، ليصدر قرار قضائي بحبسهما وإحالتهما إلى السجن في انتظار استكمال التحقيقات.