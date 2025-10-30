living cost indicators
توفيا أثناء تأدية عملهما.. رحيل مصورين في حادث مأساوي!

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
توفي المصوران المصريان ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تأدية عملهما، في حادث مأساوي، هزّ الوسَط الفني المصري، الأربعاء.

وأشارت المعلومات الأولّية للمعلومات الأولية، إلى أن المصوران كانا يقومان بتصوير مشاهد من ارتفاع كبير، قبل أن يفقدا توازنهما ويسقطا، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وفقًا لما نشره موقع "بوابة لأهرام" الحكومي المصري 

وتم نقل المصورين الراحلين إلى مستشفى بورسعيد العام، بينما بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابساته، ومدى توافر إجراءات السلامة في موقع التصوير، بحسب "بوابة الأهرام".

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، المصورين الراحلين، في بيانٍ قالت فيه إنّ "الأسرة الفنية فقدت اثنين من شبابها الذين حملوا الكاميرا بإخلاص وشغف"، وتوجهت النقابة بـ "خالص التعازي" لأسرتي الفقيدين.

كما نعتهما إدارة "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في بيانٍ أشار إلى "الأثر العميق" الذي خلفّه رحيلهما في " قلوب كل من عرفهما وعمل معهما"، وذكر البيان أنّ "ذكراهما ستبقى حاضرة في وجدان المهرجان، وفي كل لحظة وثقتها عدساتهما المبدعة".

وتقدّم بـ "خالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما، وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي".

Skynews
