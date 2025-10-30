نتنياهو: نعمل مع واشنطن على نزع سلاح غزة

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة على نزع السلاح من قطاع غزة.

وخلال زيارته للمقر الأميركي في كريات غات، قال نتنياهو: "أصدقاؤنا الأميركيون يعملون معنا على خطة لتحقيق غزة مختلفة، لا تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نريد أن نضمن الهدف الذي اتفقت عليه أنا والرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بموافقة الآخرين، وهو نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة".

وتابع نتنياهو: "نحن نعمل على ذلك (نزع السلاح) على مراحل بالتزامن مع العمل على عناصر أخرى من الخطة".

كان الجيش الإسرائيلي قد عزز وجوده على طول خط وقف إطلاق النار داخل غزة، المعروف بـ"الخط الأصفر"، من خلال تحصين المواقع وإقامة بنية تحتية جديدة تقسم القطاع إلى شطرين.

وعلى طول الخط، الذي يقسم غزة تقريبا إلى نصفين وفق خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، يقوم الجيش بتسيير نقاط مراقبة قائمة وإقامة أخرى جديدة، محاطة بأسلاك شائكة وسواتر رملية.

ولأول مرة يوم الثلاثاء، اصطحب الجيش الإسرائيلي الصحفيين لرؤية ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي فصل بين المناطق الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.