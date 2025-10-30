living cost indicators
دمشق تتهم "قسد" بقتل جنديين شمال سوريا

30
OCTOBER
2025
أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل عسكريين في استهداف نقطة للجيش في شمال البلاد، متهمة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمسؤولية عن ذلك، وهو ما نفته الأخيرة.
 
وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن "قوات قسد استهدفت إحدى نقاط انتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين بصاروخ موجه، ما أدى إلى مقتل اثنين من الجنود وإصابة ثالث بجروح خطيرة".
 
واعتبرت الوزارة، أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض "جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده".
 
ونفت قوات سوريا الديمقراطية "بشكل قاطع" مسؤوليتها، مؤكدة أنها "لم تنفذ أي عملية استهداف" في محيط سد تشرين الاستراتيجي الواقع في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب، ورجحت أن يكون الحادث ناتجا عن "انفجار ألغام في محيط النقطة العسكرية".
 
وأكدت التزامها "بمبدأ عدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار في مناطق التماس، والاستمرار في الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن وسلامة السكان من مختلف المكونات".
Skynews
