إسرائيل تعلق على تقارير "توسيع الخط الأصفر"

30
OCTOBER
2025
نفى مصدر إسرائيلي، الخميس، نية الجيش توسيع منطقة سيطرته في قطاع غزة، التي تعرف باسم "منطقة الخط الأصفر".
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله إنه "لا يوجد أي نشاط لتوسيع المنقطة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند الخط الأصفر".
 
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية أن تسيطر إسرائيل على أراض إضافية في غزة بخلاف منطقة الخط الأصفر، التي تزيد قليلا عن نصف مساحة القطاع، ردا على ما تعتبره "خروقا" من جانب حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.
 
لكن المصدر أكد "اتخاذ قرار عدم توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يوم الأربعاء، في محادثات مع مسؤولين أميركيين".
 
وتابع: "إسرائيل لا توسع، في الوقت الحالي، المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة ولا تحرك الخط الأصفر".
 
وقتل فلسطينيان مساء الأربعاء من جراء قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.
 
وتأتي الغارات الإسرائيلية رغم إعلان الجيش في وقت سابق من الأربعاء، العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بعد شن موجة من الضربات الجوية الدموية عقب هجوم أسفر عن مقتل أحد جنوده.
 
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية، باشر الجيش إعادة تطبيق الاتفاق".
 
ونفت حماس أي تورط لها في إطلاق النار على الجندي، واتهمت إسرائيل بدورها بارتكاب "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".
Skynews
