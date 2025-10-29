الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بنحو 28 مليار دولار منذ سقوط الأسد

A + A -

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنّ بلاده اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وجاء كلام الشرع خلال مقابلة في إطار النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، حيث تم اعتباره "ضيفا خاصا".

وقال: "خلال عشرة أشهر (من سقوط الأسد) وفي الستة أشهر الأولى دخلت استثمارات بقيمة تقارب 28 مليار دولار"، مشيرا إلى أنّ "هناك شركات كبرى من السعودية بدأت الاستثمار داخل سوريا" بالفعل.

وفي إطار سعيه لطمأنة المستثمرين المحتملين في المؤتمر، أكّد الشرع أن "الفرص في سوريا كبيرة جدا والفرص تتسع للجميع في سوريا".

وتابع: "أعتقد أن العالم اليوم سيستفيد من سوريا بشكل كبير جدا. ستكون هي مركزا تجاريا هاما لنقل البضائع"، مشيرا إلى "موقعها الاستراتيجي".

وأعلن البنك الدولي الاسبوع الماضي، أنّ "أفضل تقدير متحفظ لتكلفة إعادة الإعمار في سوريا يناهز 216 مليار دولار.