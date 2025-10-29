living cost indicators
مسؤول أمني في السويداء يعلق على "هجوم حافلة الركاب"

29
OCTOBER
2025
اعتبر مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي، أن الهجوم الذي استهدف حاجز المتونة على الطريق الرابط بين دمشق والسويداء، يعد "عملا إجراميا جبانا يستهدف الدولة ومؤسساتها، ويهدف إلى زعزعة استقرار المحافظة وتعطيل حركة المساعدات الإنسانية".

وأشار عبد الباقي في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية باشرت على الفور التحقيق في الحادثة لتحديد هوية المنفذين وإلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن "أي محاولة للمساس بأمن الطرقات أو سلامة المواطنين ستواجه بحزم".

وحذر المسؤول الأمني من محاولات بعض الجهات استغلال الحادثة لإثارة الفتنة والتحريض، سواء على الأرض أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى "وجود مجموعات خارجة عن القانون تمارس أعمال ابتزاز وتعد على الأهالي".

وأوضح عبد الباقي أن "قوى الأمن الداخلي تتخذ إجراءات مشددة لبسط الأمن وضمان سلامة الطرق"، داعيا أهالي السويداء إلى التحلي بالحكمة والوعي، وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة أو التحريض.

وكان الطريق الرابطة بين دمشق والسويداء، قد شهد هجوما على حافلة نقل ركاب، مما أسفر عن تسجيل قتلى ومصابين.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت الحافلة وأوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الأولى في يوليو الماضي.

Skynews
