قرقاش: خسارة الجيش للفاشر محطة تستوجب التعقّل والواقعية

29
OCTOBER
2025
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر تستوجب التعقل والواقعية، مشددا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.

 

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس": "خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية".

 

وأضاف: "بيان الرباعية وخريطة الطريق يشكّلان الإطار المدعوم دوليا لاستعادة الاستقرار".

وشدد على أن "الوضع الإنساني الحرج لا يحتمل المزيد من التصعيد".

 

وتأتي تصريحات قرقاش بعد يوم من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش من مدينة الفاشر.

 

وقال البرهان في خطاب بث عبر التلفزيون الوطني: "وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر لمكان آمن"، مؤكدا أن قواته "ستقتص لما حدث لأهل الفاشر".

 

وأعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.

Skynews
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
