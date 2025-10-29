"رسالة تحذير" لنتنياهو..!

A + A -

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إمكانية فقدان الحكومة "الحق في البقاء"، بعد العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز".

وكتب عبر حسابه على منصة "تلغرام" : "مرة أخرى تقتل لنا حماس جنديا أثناء وقف إطلاق النار، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحدث بمفهوم الرد المتناسب والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية، بدلا من العودة إلى الحرب الكاملة".

وتابع : "أذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب. إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس واكتفى بـانتصار شكلي وتفكيك صوري، مع الاستمرار في الحفاظ على سياسة 6 أكتوبر (قبل يوم من هجوم الحركة) وبقاء حماس فعليا، فلن يكون للحكومة حق في البقاء".