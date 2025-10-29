بعد عودة وقف إطلاق النار.. "رسالة تحذير" من بن غفير لنتنياهو

A + A -

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من إمكانية فقدان الحكومة "الحق في البقاء"، بعد العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل غارات عنيفة على القطاع منذ مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء قتل خلالها أكثر من 100 فلسطيني، بعدما اتهمت حركة حماس بخرق وقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق من صباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي وقف الهجمات والعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أثار اعتراض بن غفير، الوزير اليميني المتطرف.

وقال بن غفير على حسابه بمنصة "تلغرام" بعد هذا الإعلان: "مرة أخرى تقتل لنا حماس جنديا أثناء (وقف إطلاق النار)، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحدث بمفهوم (الرد المتناسب) والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع استمرار إدخال المساعدات (الإنسانية)، بدلا من العودة إلى الحرب الكاملة".

وتابع: "أذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب. إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس واكتفى بـ(انتصار) شكلي وتفكيك صوري، مع الاستمرار في الحفاظ على سياسة 6 أكتوبر (قبل يوم من هجوم الحركة) وبقاء حماس فعليا، فلن يكون للحكومة حق في البقاء".

وكان بن غفير، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أبرز معارضي اتفاق وقف حرب غزة، وطالما طالبا باستئناف الهجمات على القطاع المدمر.

والثلاثاء أمر نتنياهو الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.