بالصورة- قتلى وجرحى.. ماذا حدث على طريق دمشق - السويداء؟

أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية السورية" عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق نار على حافلة ركاب من قبل مسلحين مجهولين على طريق دمشق السويداء.

كما أفاد مراسل "سانا" بأن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين.

وجاء في بيان صادر عن محافظة السويداء عبر قناتها في "تلغرام": "استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق – السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات. ونُدين هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة".