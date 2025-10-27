living cost indicators
إردوغان يوقع مع ستارمر عقدا ضخما لشراء 20 طائرة يوروفايتر

27
OCTOBER
2025
وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين عقدا لشراء 20 طائرة "يوروفايتر تايفون"، خلال استقباله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في أنقرة.

وأثناء وقوفه إلى جانب ستارمر، رحّب إردوغان بهذا الاتفاق، معتبرا أنّه يمثل "رمزا جديدا" للعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة ولندن.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ هذا "أكبر عقد لـ(شراء) طائرات مقاتلة" منذ أعوام، موضحة أنّ "عمليات التسليم الأولى ستتم في سنة 2030".

وخلال حفل التوقيع، برّر رئيس الحكومة البريطانية هذه الصفقة التي قدّرت لندن قيمتها بثمانية مليارات جنيه استرليني (9,2 مليارات يورو)، بأنّ تركيا تدافع عن "الضفة الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي". وستضمن هذه الصفقة 20 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

