قرار إسرائيلي "استثنائي" لأول مرة منذ "7 أكتوبر"!

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية بجنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القرار ينهي حالة التأهب القصوى التي فُرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي ترافقت مع قيود أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.

ويأتي هذا القرار، بحسب الصحيفة، في ضوء تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسّبًا لأي تطورات مفاجئة.