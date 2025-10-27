living cost indicators
قرار إسرائيلي "استثنائي" لأول مرة منذ "7 أكتوبر"!

27
OCTOBER
2025
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية بجنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القرار ينهي حالة التأهب القصوى التي فُرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي ترافقت مع قيود أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.

ويأتي هذا القرار، بحسب الصحيفة، في ضوء تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسّبًا لأي تطورات مفاجئة.

Skynews
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
