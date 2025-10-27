living cost indicators
كان على علاقة بالأم ولكن.. جريمة مروعة تودي بحياة أم وأطفالها الثلاثة!

27
OCTOBER
2025
كشفت الداخلية المصرية، صباح اليوم الإثنين، تفاصيل جريمة بشعة وقعت في محافظة الجيزة، ذهب ضحيتها أم وثلاثة من أولادها.

وقالت الداخلية المصرية في منشور على صفحتها بفيسبوك: «في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل (13 سنة ) وشقيقته (11سنة) في حالة إعياء وتوفيت فى وقت لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة)».

وتابعت الداخلية المصرية: «بمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، وبعد اكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها، وبتاريخ 21 الجاري قام بوضع مادة سامة في كوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت، وإدعى أنها زوجته وقام بتسجيل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف».

وأوضحت أنه «بتاريخ 24 الجاري قرر مرتكب الواقعة التخلص من أولادها الثلاثة حيث قام باصطحابهم للتنزه ووضع ذات المادة السامة داخل عصائر وقام بتقديمها لهم، إلا أن أحدهم ( 6 سنوات) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائي بإحدى الترع بدائرة القسم (وتم انتشال جثمانه)، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فقام بنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة (توك توك) لمكان حيث تم العثور عليهما».

واختتمت الداخلية المصرية بالقول: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق».

Skynews
