أوهمت عائلتها بأنها مخطوفة لابتزازهم ماديًا... وهذا ما حصل! (صورة)

أقدمت شابة من ريف مصياف في سوريا على اختلاق قصة اختطافها بهدف ابتزاز عائلتها مادياً، لكن التحقيقات الأمنية سرعان ما كشفت الحقيقة وأحبطت المخطط.

وقال مدير المديرية، العميد إبراهيم المواس، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ عن فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل عقب عودتها من عملها، حيث شملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وجمع المعلومات حول خط سيرها.



وأضاف المواس أن نتائج التحقيقات لم تظهر أي مؤشرات على وقوع حادثة خطف، ما دفع الوحدات المعنية لتكثيف البحث، ليتم لاحقا تحديد مكان تواجد الشابة في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف، برفقة شخصين.

وبناءً على إذن من النيابة العامة، جرى توقيف المتورطين، وضُبط بحوزتهم مواد مخدّرة وسلاح فردي.



وأظهرت التحقيقات أنّ الشابة كانت قد اتفقت مع الشخصين على اختلاق حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها.



وأكد مدير الأمن الداخلي أنّ جميع الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة.