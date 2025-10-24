living cost indicators
تفكيك خلية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين في اللاذقية

24
OCTOBER
2025
أفادت الداخلية السورية، الخميس، بإلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة في محافظة اللاذقية.

ونشرت الداخلية السورية بيانا قالت فيه: "تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ عملية محكمة بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل محافظة اللاذقية".

وأضاف البيان: "أظهرت التحقيقات الأولية تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية تسعى لبث الفوضى، فيما تتواصل التحقيقات تمهيدا لإحالة أفرادها إلى إدارة مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن محافظة اللاذقية "شهدت مؤخرا تصاعدا في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها جهات مدعومة خارجيا ومرتبطة ببقايا النظام البائد، مستهدفة مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية".

وتابع البيان قائلا: "تؤكد قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها لمواجهة هذه المخططات، وضمان استقرار المحافظة والحفاظ على الأمن العام".

وشدد البيان على أن "سلامة المواطن واستقرار الوطن خطا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأي تهديد لأمن البلاد سيُواجه بمسؤولية كاملة من قبل وحدات الأمن الداخلي".

Skynews
{{article.title}}
