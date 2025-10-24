ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح مناقشة مشروعي قانون يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن التصويت في الكنيست الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئا بالضفة الغربية".

وكشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بعدم المضي قدما في مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية.

وقالت القناة 12: "في الائتلاف الحاكم أُعلن أن قوانين السيادة في الضفة الغربية ستُعلَّق حتى إشعار آخر".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله: "نتنياهو وجّهني بعدم المضي في الترويج لمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة في الضفة الغربية".

وأكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الخميس، أن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية، بعدما حذّرت واشنطن من أن خطوة مماثلة قد تقوّض وقف إطلاق النار الهشّ الذي رعته الولايات المتحدة في غزة.

كما كشف ترامب، في مقابلة هاتفية مع مجلة "تايم"، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الخميس، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن: "تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية قراءة أولية ولن يمضي قدما دون دعم الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الحكومة لم تقرر تقديم موعد التصويت في هذه المرحلة لأن هناك جهدا كبيرا لضمان نجاح خطة ترامب".