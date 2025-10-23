living cost indicators
أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما للسعودية

23
OCTOBER
2025
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه صدر اليوم الأربعاء أمر ملكي جاء فيه: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ . وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 4 ) بتاريخ 20 / 1 / 1414 هـ، ورقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، ورقم ( أ / 82 ) ورقم ( أ / 83 ) المؤرخين في 29 / 2 / 1446هـ. وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد. أمرنا بما هو آت : أولا: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

وصف البيان حينها الفقيد بأنه من أعلام العلم الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي، وكرّس حياته لخدمة الدين، والإفتاء، ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى.

Skynews
