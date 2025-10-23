زوجة نتنياهو تضغط على وزراء الليكود لطلب عفوٍ عن زوجها!

A + A -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارست ضغوطًا على وزراء حزب الليكود لتوقيع رسالةٍ موجّهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تطالبه فيها بالعفو عن زوجها في القضايا الجارية ضده أمام القضاء.

وأوضح التقرير أن الرسالة، التي قادتها وزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان، وقّعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود الـ19، معتبرين أن استمرار المحاكمة "يضرّ بوحدة الشعب"، وبنتنياهو الذي "يُحقق نصرًا تاريخيًا على أعداء إسرائيل"، وفق نصّ الرسالة.

وأضافت القناة أن سارة نتنياهو تدخلت شخصيًا لإقناع الوزراء المترددين بالتوقيع، قائلةً لهم:

"التوقيت مناسب، حتى ترامب طلب ذلك. القضايا لا أساس لها ولن تؤدي إلى شيء... لننهِ الأمر فقط."

وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط أثمرت عن موافقة الوزراء جميعًا على الرسالة التي سُلّمت إلى مكتب الرئيس.

يُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والارتشاء وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة تُعرف في إسرائيل باسم ملفات "1000"، و"2000"، و"4000"، وقد تفضي إلى سجنه في حال إدانته من القضاء.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الحديث في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول إمكانية تسوية قضائية تتيح لنتنياهو الاستمرار في منصبه مقابل إنهاء الملاحقات القانونية.