living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة نتنياهو تضغط على وزراء الليكود لطلب عفوٍ عن زوجها!

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارست ضغوطًا على وزراء حزب الليكود لتوقيع رسالةٍ موجّهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تطالبه فيها بالعفو عن زوجها في القضايا الجارية ضده أمام القضاء.

وأوضح التقرير أن الرسالة، التي قادتها وزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان، وقّعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود الـ19، معتبرين أن استمرار المحاكمة "يضرّ بوحدة الشعب"، وبنتنياهو الذي "يُحقق نصرًا تاريخيًا على أعداء إسرائيل"، وفق نصّ الرسالة.

وأضافت القناة أن سارة نتنياهو تدخلت شخصيًا لإقناع الوزراء المترددين بالتوقيع، قائلةً لهم:

"التوقيت مناسب، حتى ترامب طلب ذلك. القضايا لا أساس لها ولن تؤدي إلى شيء... لننهِ الأمر فقط."

وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط أثمرت عن موافقة الوزراء جميعًا على الرسالة التي سُلّمت إلى مكتب الرئيس.

يُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والارتشاء وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة تُعرف في إسرائيل باسم ملفات "1000"، و"2000"، و"4000"، وقد تفضي إلى سجنه في حال إدانته من القضاء.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الحديث في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول إمكانية تسوية قضائية تتيح لنتنياهو الاستمرار في منصبه مقابل إنهاء الملاحقات القانونية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout