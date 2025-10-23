بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح

A + A -

وضع آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا – بحسب "ميرور" البريطانية، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي التركي.

وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إذ بدأ بهوغو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونغ وآندي روبرتسون وكيرتس جونز وفلوريان فيرتز بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

ويأتي قرار المدرب سلوت بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل النقاد وأساطير الكرة الإنجليزية بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.

وتعرض ليفربول لأربع هزائم على التوالي، وتم تحميل المسؤولية إلى صلاح، واقترح جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، وضع النجم المصري على الدكة لأنه لا يستحق مكانة في التشكيل الأساسي.