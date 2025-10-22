مقتل أب وأطفاله الخمسة بالرصاص أثناء توجههم إلى المدرسة

A + A -

اهتز الشارع الليبي ، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أب و5 من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة، عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة بين من يرجح تصفيتهم ومن يتهم الأب بقتلهم ثم الانتحار.



