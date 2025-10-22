living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل أب وأطفاله الخمسة بالرصاص أثناء توجههم إلى المدرسة

22
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اهتز الشارع الليبي، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أب و5 من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة، عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة بين من يرجح تصفيتهم ومن يتهم الأب بقتلهم ثم الانتحار.

وحصلت الجريمة في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد صادمة لا يمكن نشرها، وثق لحظة العثور على جثث الضحايا داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري بمدينة بنغازي، وظهر داخلها الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، بينما أظهرت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، فيما عثر على مسدس في يد والدهم.

ولا تزال تفاصيل الجريمة غير واضحة، إذ تتضارب الروايات بين من يرجّح فرضية تعرض العائلة إلى التصفية، ومن يشير إلى احتمال إقدام الأب على قتل أبنائه ثم الانتحار، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.

وأثارت المشاهد صدمة الليبيين، الذين طالبوا بضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث اعتبرت الناشطة إسراء المغربي، أن ما حصل لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة أن تكون عملية انتحار، داعية الجهات الأمنية إلى التحرّك لفهم ملابسات الواقعة والقبض على المسؤولين. 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout