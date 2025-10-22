إسرائيل تكشف هوية رهينتين تسلمت جثمانيهما من غزة

A + A -

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها حددت هوية جثتين من الرهائن الذين أعيدوا من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه بعد إتمام عملية تحديد الهوية من قِبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة الرقيب أول (احتياط) تمير أدار بأنه قد أعيد للدفن.

ووفقا للمعلومات والاستخبارات المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي، فقد سقط أدار، نائب منسق الأمن وعضو فريق الاستجابة السريعة "نير عوز"، في 7 أكتوبر 2023، وأسرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جثمانه.

وكان أدار يبلغ من العمر 38 عاما وقت وفاته الذي أعلن عنه في 4 يناير 2024.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إنه جرى التعرّف على جثة أرييه زلمانوفيتش.

وأضاف الجيش أن زلمانوفيتش اختطف حيا من منزله في كيبوتس "نير عوز"، من قبل حركة حماس، وقتل في شهر نوفمبر 2023.

وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس في 13 أكتوبر عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم منذ هجوم العام 2023.

ولا تزال هناك جثامين لرهائن في غزة، إذ تشير حماس إلى صعوبات في إخراجهم من القطاع المدمر بعد عامين من الحرب.

وفي المقابل، أعلن الصليب الأحمر الثلاثاء أن إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينيا إلى قطاع غزة، وبالتالي سلّمت إسرائيل حتى الآن جثامين 165 فلسطينيا.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى سنتين في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 68229 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.