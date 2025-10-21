بطريرك القدس: صور غزة تعكس جزءا بسيطا من حجم الدمار

A + A -

فتح وقف إطلاق النار في غزة نافذة أمل بإمكانية تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس، اللتين شهدتا توترا واسعا منذ السابع من أكتوبر، تخللته اقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وقيود على حرية العبادة والتنقل خلال الأعياد الدينية، إلى جانب اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين وعلى الكنائس والمقابر المسيحية.

وفي حديث مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، حذر بطريرك القدس للاتين عضو دائرة حوار الأديان في الفاتيكان بييرباتيستا بيتسابالا، من التراجع الحاد في أعداد المسيحيين في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن حرب غزة والأحداث في الضفة الغربية أدت إلى تقلص الوجود المسيحي إلى مستويات غير مسبوقة، وأن المشهد الإنساني في القطاع "مروع ويفوح برائحة الموت".

هدنة هشة

قال بيتسابالا إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا للغاية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التزاما كاملا من جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

وأوضح أن الاتفاق، رغم نواقصه، يشكل فرصة نادرة لتثبيت الهدوء، داعيا إسرائيل وحماس إلى احترام ما تم التوصل إليه قبل أسابيع.

وكشف بيتسابالا أن عدد المسيحيين في غزة تراجع إلى نصف ما كان عليه عام 2023، قائلا إن المجتمع المسيحي في القطاع يعيش نفس المعاناة التي يعيشها المسلمون، وأن الكارثة طالت الجميع من دون تمييز ديني.

ووصف المشهد في غزة بأنه "يفوق كل تصور"، قائلا: "ما نراه في الصور لا يعكس سوى جزء بسيط من حجم الدمار. الواقع أكثر فظاعة. غزة سويت بالأرض في معظم مناطقها، والناس يعيشون فوق الأنقاض بلا مأوى أو مقومات حياة".

وأضاف بلهجة مؤثرة: "هناك رائحة موت في كل مكان. عندما تدخل إلى القطاع تشعر بها مباشرة، فالكثير من الجثث لا تزال تحت الركام. المشهد صادم ومروع للغاية".

وأكد بطريرك القدس أن الفاتيكان يتابع الوضع في غزة بشكل دائم، مشيرا إلى أن البابا يواصل النهج الذي اتبعه سلفه في التواصل مع أبراشية غزة.

كما أشار بيتسابالا إلى أن تقلص عدد المسيحيين يمتد إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس، موضحا: "الكثير من المسيحيين هاجروا ليس فقط من غزة، بل من الضفة أيضا، وخصوصا من القدس. اليوم لا يتجاوز عدد المسيحيين في القدس 10 آلاف، وهذا العدد بات رمزيا لا أكثر".

وأرجع ذلك إلى الصعوبات الحياتية المتزايدة، قائلا: "المسيحيون الفلسطينيون والعرب يواجهون تهميشا وإهمالا، ويتضررون شأنهم شأن باقي الفلسطينيين في الأراضي المقدسة".

وفي سياق متصل، دان البطريرك الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الفلسطينيين، قائلا: "نطاق الاعتداءات مشابه لما نشاهده في القرى المختلطة وغير المسيحية. هذه الانتهاكات تستهدف قضم الأراضي وجعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة لدفعهم إلى الرحيل، لكن هذه المحاولات ستفشل، فالفلسطينيون لن يغادروا بهذه الطريقة".

دعوة لوقف الدمار وبناء المستقبل

وفي ختام حديثه، دعا بيتسابالا إلى طي صفحة الحرب والبدء في إعادة الحياة الطبيعية إلى غزة، قائلا: "العامان الأخيران من الحرب كانا مدمرين وغير مبررين. كل جهد يهدف إلى وقف التدمير موضع ترحيب، المهم هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يمكّن الناس من استعادة حياتهم".

كما تطرق إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، قائلا: "المشاريع والبرامج التي ولدت عنها ليست مثالية، لكنها ما لدينا الآن. من المهم تنفيذ ما تم التوقيع عليه لضمان الحد الأدنى من الاستقرار".