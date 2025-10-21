مسيّرات تضرب منطقة مطار الخرطوم قبيل إعادة افتتاحه

A + A -

أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار السودان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.

وأغلق المطار منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.

والإثنين أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية أن المطار سيعاد افتتاحه الأربعاء، لتسيير رحلات داخلية بشكل تدريجي، بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والتشغيلية.

ومع أن الخرطوم ظلت هادئة نسبيا منذ إعلان الجيش بسط سيطرته فيها قبل أشهر، فإن هجمات الطائرات المسيّرة تواصلت فيها.

وقال شهود أيضا لـ"فرانس برس"، إن مسيّرات أغارت على شمال أم درمان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وهي منطقة تضم منشآت عسكرية كبيرة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الغارات، كما لم يبلغ عن وقوع إصابات.