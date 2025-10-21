living cost indicators
إسرائيل تعلن هوية الجثة المعادة من غزة الإثنين

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أن الجثة التي أعادتها حركة حماس مساء الإثنين تعود لضابط الصف في الجيش تال حاييمي، الذي قتل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.

وقتل حاييمي (41 عاما) قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير يتسحق خلال هجوم حماس جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وبعد مقتله، نقلت حماس جثته إلى قطاع غزة في اليوم ذاته.

ولا تزال 15 جثة لرهائن إسرائيليين في غزة، تقول حماس إنها تواجه صعوبات في العثور عليها.

وتريد الحركة منحها المزيد من الوقت والمعدات اللازمة للبحث عن الجثث، وسط أنقاض قطاع غزة المدمر.

وقال القيادي في حماس خليل الحية لقناة القاهرة الإخبارية: "نحن مستعدون لاستعادة جميع جثث الرهائن وتسليمها وفقا للاتفاق. لا نرغب في الاحتفاظ بأحد، فليعودوا إلى ذويهم، وسيعود شهداؤنا أيضا ويدفنوا بكرامة".

وأضاف أنه من الصعب الوصول إلى الجثث لأن بعضها مدفون تحت الأرض وتحت المباني، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وقتا ومعدات.

Skynews
{{article.title}}
