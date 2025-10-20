living cost indicators
نتنياهو: ألقينا 153 طناً من القنابل على غزة الأحد!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه سيبحث التحديات والفرص المتاحة في المنطقة مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس خلال زيارته لإسرائيل التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء.

وفي كلمته أمام الكنيست، قال نتنياهو إنه يتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات سلام في المنطقة.

وأعلن  نتنياهو أن إسرائيل ألقت "153 طنا من القنابل" على قطاع غزة الأحد.

وقال: "لقد ألقينا أمس 153 طنا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد مقتل جنديين في اشتباكات دارت في رفح جنوب قطاع غزة.

 

وبعد شن سلسلة من الغارات على القطاع واتهام حماس بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تطبيق وقف النار.

 

ومن جهتها، نفت حركة حماس علمها بوقوع اشتباكات في رفح، وجددت تأكيدها على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

{{article.title}}
