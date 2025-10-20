انتقم لابنه ودهس 3.. شجار طلابي يتحول إلى جريمة!

A + A -

تُجري النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، تحقيقات موسعة في حادث دهس مروع أسفر عن وفاة أب وابنه وابن شقيقته، إثر خلاف نشب بين طلاب في مدرسة دولية شهيرة.

التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث بدأ بمشاجرة بين طالب وزملائه في المدرسة، وتطور إلى دهس متعمد نفذه والد أحد الطلاب أمام نادٍ خاص بمنطقة "بيفرلي هيلز".

أمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة للتحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، واستدعاء شهود عيان من الطلاب والمدرسين لسماع أقوالهم بهدف الوقوف على كافة الملابسات.

بيان المدرسة

من جانبها، أصدرت المدرسة بياناً حول الواقعة، مؤكدة أن الحادث لم يقع داخل الحرم المدرسي أو خلال اليوم الدراسي، بل حدث في تجمع سكني بمدينة الشيخ زايد خارج نطاق المدرسة تماماً. وأوضحت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إدارة المدرسة أنها ليست طرفاً في الحادث، وتعرب عن استيائها الشديد من التصرفات غير اللائقة لولي الأمر وأبنائه الطلاب خارج بيئة المدرسة، والتي لا تعكس القيم والمبادئ التي تحرص المدرسة على ترسيخها في مجتمعها التعليمي.

من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف عن كثب، خاصة خلفيات المشاجرة الطلابية التي وقعت داخل المدرسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة للائحة الانضباط المدرسي.

رواية والدة المجني عليه

وذكرت والدة الطالب المجني عليه حازم، عبر منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الأزمة بدأت داخل أسوار المدرسة، حيث تعرض ابنها لاعتداء من ستة طلاب، بينهم ثلاثة أشقاء.

وأوضحت الأم أن ابنها حازم، برفقة ابن عمته سعيد، حاولا إنهاء الخلاف بهدوء بالتحدث مع المعتدين أمام منزلهم لاحتواء الموقف. لاحقاً، تلقى حازم اتصالاً من أحد الطلاب دعاهم للقاء في ناد خاص بمنطقة بيفرلي هيلز لتصفية الخلاف.

توجه حازم مع والده وابن عمته. عند وصولهم، نزل الشابان للقاء بينما راقب الأب الموقف من سيارته. كان الشقيق الأكبر للمعتدين، شاب يبلغ من العمر 28 عاماً ويمارس الملاكمة، في انتظارهم، وبدأ بالاعتداء على سعيد بالضرب المبرح، مما أدى إلى كسر في أنفه وارتجاج في المخ وجرح في الشفاه استدعى 12 غرزة.

تدخل الأب لإنقاذ ابن شقيقته، لكن والد المعتدين، الذي كان يراقب الموقف من سيارته، قرر إنهاء الخلاف بطريقة مأساوية، حيث انطلق بسيارته مسرعاً ودهس الثلاثة عمداً، ثم فر هارباً بصحبة نجله.

الإصابات نتيجة الحادث

أسفر الحادث عن إصابة الطالب حازم بكسر في الكاحل وكدمات وجروح متفرقة. دخل والده أحمد في غيبوبة تامة نتيجة نزيف بالمخ، بالإضافة إلى كدمات وجروح قطعية شديدة في أنحاء جسده.

أُصيب سعيد، ابن العمة، بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وجرح في الشفاه استدعى أكثر من 12 غرزة، بالإضافة إلى كدمات متعددة.

عقب الواقعة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وسماع أقوال الشهود والطلاب والمدرسين المشاركين أو الحاضرين للواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.